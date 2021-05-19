منها جذب السياح العرب.. تعرف علي مكاسب مصر في ملتقي ATM بدبي

حققت مصر من مشاركتها بـ الملتقي العربي للسياحة والسفرATM في نسخته الـ28، الذي أقيم بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري، العديد من المكاسب والإيجابيات التي ستظهر نتائجها خلال الشهور المقبلة.

عاطف عبد اللطيف: تؤكد على جاهزية القطاع السياحي المصري لاستقبال السياح العرب

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن اللقاءات التي عقدها الوفد المصري المشارك بالمعرض، الذي ترأسه 3 وزراء هم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مع منظمي الرحلات بعدد من الدول العربية، كانت هامة جدا في التأكيد على جاهزية القطاع السياحي المصري لاستقبال السياح العرب خلال الفترة المقبلة، فضلا عن التأكيد على أن كافة المدن السياحية المصرية آمنة صحيا وأنه لم يتم إصابة أي من السياح أو العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بفيروس كورونا منذ أعادت مصر استقبال السياح يوليو الماضي.

ارتفاع أعداد السياح العرب خلال الصيف

وأضاف لـ«الوطن» أن المشاركة المصرية في المعرض جاءت لتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، التي تراجعت بشدة منذ فبراير من العام الماضي، مشيرا إلى توقعاته بأن يشهد الموسم السياحي الصيفي تواجد أعداد كبيرة من السياح العرب بمصر خاصة بعد بدء المملكة العربية السعودية تسيير رحلات سياحية لمصر.

السعودية الأولى عربيا في ارسال السياح لمصر

ومن جهته، قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد زيارة أعداد كبيرة من السياح العرب لمصر، موضحا أن سماح المملكة العربية السعودية لمواطنيها بالسفر إلى مصر سيسهم في إحداث انتعاشة سياحية بالمدن السياحية المصرية خلال الشهور المقبلة، خاصة أن المملكة كانت أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر قبل جائحة كورونا، كما أن السياح السعوديين يحتلون احد المراكز الـ10 الأولى من بين كافة الجنسيات التي تزور مصر سنويا.

وطالب الغمري، العاملين بالقطاع السياحي بالاستعداد الجيد لاستقبال السياح العرب خلال الشهور المقبلة، وتذليل أية عقبات قد تواجههم عند زيارتهم مصر، موضحا أن السائح العربي هام جدا لمصر، حيث إن متوسط إنفاقه يمثل أضعاف السياح الأجانب، كما أن متوسط إقامته بمصر يتراوح ما بين الأسبوع والـ10 أيام.