عبد المنعم سعيد: زيارة السيسي لفرنسا غير تقليدية هذه المرة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر والخبير الإستراتيجي، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للدراسات والفكر، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس هذه المرة غير تقليدية، حيث إن أغلب الزيارات تتناول الاهتمام المشترك فقط، لكن هذه الزيارة شملت 4 أبعاد من بينها العلاقات المصرية الفرنسية، التي شهدت تطورا كيفيا في ظل المناورات وصفقات السلاح، كما ناقشت الزيارة أزمة دولة السودان الواقعة في ديوان وسط محاولات عالمية لمساعدة السودان، من خلال ضمان مصر بجانب أزمة مديونية الدول الأفريقية، كما شملت الزيارة القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفرنسا بخصوص القضية الفلسطينية والوضع في غزة.

وأضاف «سعيد» خلال استضافته في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc» وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غير نبرته من أجل دعم إسرائيل بشكل كامل إلى الطلب لإنهاء العدوان على الغزة مما يوحي بتوقف إسرائيل عن القصف يوم الخميس أو الجمعة.

وأوضح المفكر والخبير الإستراتيجي، رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للدراسات والفكر، أن السودان مهم لمصر وسط تداخل تنموي لمصر مع السودان، وكذلك مع غزة وليبيا، حيث تستعد مصر أن تقدم العون وتعطي فرصة كبيرة للشركات المصرية لكي تعمل في هذه المجالات في الحزام المحيط بمصر، لأن الأخيرة لا تستطيع أن تقيم اقتصادها في ظل واقع مدمر وفقير حولها، مؤكدا أن السودان جزء مهم من القضايا الحيوية المتعلقة بمصر وتاريخيا مصر والسودان لديها ارتباط طويل.

وأشار المفكر والخبير الإستراتيجي إلى أن حركة حماس أطلقت نحو 3000 صاروخ وجميعها متقدم عن الصواريخ التي تم إطلاقها من قبل، لافتا إلى أن إسرائيل قامت أيضا بهدم المنازل، لافتا إلى أن المعركة كانت مؤلمة لإسرائيل، خاصة في مناطق الليد وحيفا ويافا التي يوجد بها نحو 2 مليون عربي، في الوقت الذي كانت تقول إسرائيل إنها تفاخر بأنها تعيش مع العرب في سلام.