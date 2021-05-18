عضو بـ«الشيوخ»: القيادة السياسية سبقت الشعب في دعم فلسطين

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمجلس الشيوخ، إن القضية الفلسطينية محفورة بوجدان الشعب المصري والشعوب العربية بشكل عام، موضحا أنه كان في السابق الشعب المصري يتقدم على قياداته السياسية في إظهار دعمه للقضية الفلسطينية، لكن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتخصيصه 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، ومن قبلها كل مجهودات الدولة منذ اندلاع الأزمة الأخيرة بين فلسطين والكيان المحتل، أظهرت هذه المرة تقدم القيادة السياسية للدولة المصرية في دعمها ومساندتها لفلسطين وشعبها.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدي البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن قديما كانت تحدث انتفاضات ومظاهرات من الشعب المصري أولا، وبده تبدأ تهتم القيادات السياسية بالقضية الفلسطينية، ولكن هذه المرة القيادة السياسية سبقت كل ذلك.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمجلس الشيوخ: «حقيقي حاليا إحنا عندنا قيادة بجد بنفتحر بيها»، موضحا أن هذه القيادة أظهرت تصرفا عمليا حقيقيا في دعمها وليس تصريحات إعلامية فقط، بالإضافة إلى سرعة في اتخاذ قرار الدعم في موعد أكثر من مناسب، ولم تأتِ متأخرة.

وأشار إلى أن المبادرة المصرية جاءت سابقة لكل العالم، موضحا أنه يتوقع أن توجه كل العالم إلى مساندة حقيقية واقعية للشعب الفلسطيني ولأرض فلسطين المحتلة، مؤكدا أن مصر قامت بدور كبير خلال الأزمة الفلسطينية الحالية، وكانت سابقة بعدد من القرارت والمساعِ والمجهودات في سبيل دعم الشعب الفلسطيني في قضيته وتقديم له كل أوجه المساعدة والمساندة المتاحة، فضلا عن المجهودات السياسية التي قامت بها دولة في سبيل وقف نزيف دماء الفلسطينيون خلال الأيام والأسابيع الأخيرة.

واعترض على ممارسات الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، منتقدا منظمات حقوق الأنسان الدولية، ومتعجبا ومتسائلا أين هم من تلك الممارسات التي وما يحدث كل يوم للشعب الفلسطيني.