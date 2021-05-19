موعد الرحلات من مصر للسعودية.. تعرف على آخر مستجداتها 

قال الطيار أشرف لملوم رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوى «تحت التأسيس»، إن الرحلات من مصر للسعودية لم تنقطع يوما واحدا رغم إعلان المملكة في فبراير الماضي تعليق السماح للمواطنين المصريين بدخول أراضيها، إضافة إلى مواطنى 19 دولة أخرى كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد ظهور تحور للفيروس ببعض الدول، حيث نظمت شركات الطيران المصرية منذ فبراير الماضي وحتى الآن مئات الرحلات الجوية للمدن السعودية لنقل الفئات المستثناة والمسموح لها بدخول السعودية من مصر وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي والمواطنون السعوديون والدبلوماسيون.

موعد الرحلات من مصر للسعودية

وأضاف لملوم، لـ«الوطن»، أن السعودية وافقت على سفر المواطنين السعوديين لمصر بداية من يوم 17 مايو الجاري في خطوة نأمل في أن تكون تمهيدا لعودة حركة الطيران بين مصر والسعودية لشكلها الطبيعي المعتاد وإلغاء قرار تعليق دخول المصريين للمطارات السعودية، مشيرا إلى أن شركات الطيران المصرية والسعودية بدأت منذ أمس الاثنين في نقل المواطنين السعوديين من المملكة إلى مصر وفي الاتجاهين.

ومن جهته، قال يسري عبدالوهاب، العضو المنتدب لشركة النيل للطيران، إن المملكة العربية السعودية سمحت لمواطنيها بالسفر إلى مصر منذ أمس الاثنين، موضحا أن شركات الطيران المصرية والسعودية بدأت في نقل المواطنين السعوديين من المملكة إلى المطارات المصرية.

زيادة رحلات «مصر للطيران» وموعد الرحلات من مصر للسعودية

وكشف مصدر بشركة مصر للطيران أنه لن يسمح للمسافرين السعوديين إلى المطارات المصرية ركوب الطائرة إلا بإحضار تحليل «pcr» الخاص بكورونا على أن تكون نتيجته سلبيا من معامل معتمدة من وزارة الصحة السعودية، موضحا أنه بعد القرار السعودي بالسماح للسعوديين بالسفر إلى مصر فإن عدد الرحلات التي ستسيرها الشركة من مصر للسعودية والعكس ستشهد زيادة كبيرة، مشيرا إلى أنه لا توجد أي قرارات حتى الآن بخصوص موعد السماح للمواطنين المصريين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية.