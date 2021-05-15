موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021.. بعيدا عن الرحلات الاستثنائية

تبدأ المملكة العربية السعودية، بعد غد الاثنين، في فتح المنافذ الجوية والبحرية والبرية بشكل كامل أمام الرحلات الدولية من مختلف انحاء العالم، وقال المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، إنَّ السلطة لم تتلق إلى الآن، أي مخاطبات من الجهات السعودية بشأن تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، بشكل طبيعي.

وعلقت السعودية، في فبراير الماضي، دخول المواطنين المصريين إلى أراضيها، إضافة إلى مواطني 19 دولة أخرى، كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد ظهور سلالة متحورة منه ببعض الدول.

وأضاف «نوير» لـ«الوطن»، أنَّه رغم قرار المملكة بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها، إلا أنَّ حركة الطيران بين مصر والسعودية لم تنقطع يومًا واحدا، حيث تنقل شركات الطيران من القاهرة، للمطارات السعودية، الفئات المستثناة من قرار الدخول للمملكة العربية السعودية، وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي، وأسرهم، والمواطنون السعوديون والدبلوماسيون.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية لم يتحدد

ومن جهته، كشف مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أنَّ موعد فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية لم يتحدد إلى الآن، لافتًا إلى أنَّه وفقا للمعلومات الواردة من المملكة، فإن مصر لن تكون من الدول التي سيجرى فتح المطارات السعودية لاستقبال الرحلات الوافدة منها بشكل طبيعي إلى المملكة، بعد غد الاثنين، على أن تستمر رحلات تنقل الفئات المستثناة كما هي وفقًا لجداول التشغيل.

مصر للطيران تسير 6 رحلات يومية لنقل الفئات المستثناة

وأضاف المصدر، أنَّ متوسط عدد الرحلات التي تسيرها شركة مصر للطيران، يوميا، إلى المدن السعودية «جدة -القصيم - الرياض - الدمام - المدينة المنورة»، لنقل الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول للمملكة من القاهرة، يبلغ نحو 6 رحلات يوميا، لافتا إلى أنَّ تلك الرحلات خلال العودة تنقل الراغبين في السفر من المملكة العربية السعودية لمصر.

وعلقت المملكة العربية السعودية، في فبراير الماضي، السماح بدخول مواطني 20 دولة إلى أراضيها، بينها، مصر، إضافة إلى كل من الإمارات ولبنان وألمانيا والأرجنتين والهند وأمريكا وإندونسيا وفرنسا واليابان وأيرلندا وتركيا وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرتغال والسويد وباكستان وسويسرا وإيطاليا.