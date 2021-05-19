سميرة عبدالعزيزة عن مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة: «ربنا يبارك له»

توجهت الفنانة سميرة عبد العزيز، وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وأضافت الفنانة سميرة عبدالعزيز في تصريح لـ«الوطن»: أشكر الرئيس لتضامنه مع غزة، لأن مصر طول عمرها حاضنة لغزة وتحميها من الاعتداءات الإسرائيلية، فشكرا للرئيس لأنه وفر للوافدين الرعاية وكذلك المبلغ المقرر لإعادة إعمار قطاع غزة، وبيوت الأشقاء الذين تهدمت بيوتهم وتعرضوا للقصف على أيدي قوات الاحتلال.

وتابعت: ربنا يبارك للسيسي على وطنيته وإخلاصه للمجتمع العربي، وما زالت مصر تتصدر زعامة الدول العربية ولا تتوانى على دعم أى بلد عربي يحتاج إلى مساندتها، وستظل مصر رائدة كما كانت على مدار تاريخها.

مبادرة السيسي لإعمار غزة

وأعلن الرئيس السيسي، اليوم، تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، ومن بينها مبادرة إعمار غزة.

آخر أخبار فلسطين:

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في أحدث تقرير صادر عنها مساء أمس، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت حتى الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس، 217 شهيدًا.

وأوضحت أنه من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسناً، بالإضافة إلى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.