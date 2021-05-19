إسرائيل تعترف بفشلها في محاولتي اغتيال قيادي بـ«حماس» الأسبوع الماضي

اعترف الاحتلال الإسرائيلي بفشله في محاولتي اغتيال للقيادي العسكري بحركة «حماس»، محمد الضيف، الأسبوع الماضي في قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

واندلعت منذ قليل غارات إسرائيلية عنيفة على خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد فلسطينية وإصابة 8 آخرين.

فيما اقترحت فرنسا على مجلس الأمن قرارا بشأن وقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، موضحة أن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة حول إسرائيل والفلسطينيين جاء بالتنسيق مع مصر والأردن.