الزراعة تنفي «سرطنة البطيخ»: نصدره لـ 16دولة.. وحلاوته السنة دي زيادة

نفى الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تردد من شائعات حول وجود بطيخ مسرطن في الاسواق، فذكر أن الشائعات تنتشر من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بدون سند حقيقي حول البطيخ، مشيرا إلى أن مصر تصدر بطيخ ل16 دولة للعالم أكثر من 12 ألف طن ولا توجد شحنة مرفوضة رغم التصدير لفرنسا وروسيا والسعودية وبريطانيا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية.

وأضاف «القصير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نسبة الحلاوة في البطيخ كبيرة هذا الموسم، كما أن الوزارة تتابع باستمرار وتراقب عبر الهيئات المسئولة وهناك معامل للتأكد من صلاحية الغذاء وهي متخصصة ومرجعية ولديها شهاددات دولية، كما أنه تم جمع عينات من أغلب الأسواق سواء والباعة الجائلين وتم التحليل وثبت خلو كل العينات من بقايا المبيدات.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن صحة المواطن في أولوية اهتمام الدولة المصرية وهناك رقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطن، مؤكدًا أن محصول البطيخ مثل أي محصول ومن الوارد وجود حالات فردية مرتبطة بسوء تخزين أو ملوث ولكن بوجه عام لا توجد أزمة في محصول هذا العام.

على جانب آخر، قالت أية عمر، رئيس مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تعكس محورية الدور المصري في المنطقة، مؤكدة أنهم سيكونوا من المشاركين في هذه المبادرة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة بـالجهود المادية والمعنويـة والخبرات المتحققـة مـن خـلال خبرتهـا وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ودعت مؤسسـة حيـاة كريمـة كافة الجهات المصرية والإقليمية والدوليـة المعنية بالمضي قدماً في إعمار غزة جنباً إلى جنب لمبادرة الرئيس عبد الفتـاح السيسي.