وزير الزراعة يزور الإدارة المركزية لحماية الأراضي ويشكر العاملين بها

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، زيارة للإدارة المركزية لحماية الأراضي، لتوجيه الشكر لهم على جهودهم المتميزة في منع التعدى على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكان في استقباله، أنور عيسى رئيس الإدارة.

وقال القصير، إنَّ حماية الأراضي وبالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة بالمحافظات استطاعت منع التعدي على الأراضي الزراعية والوصول بالتعديات إلى أدنى مستوياتها هذا العام، إضافة إلى القيام بإزالة جميع حالات التعديات في مهدها وإعادة الشيئ إلى أصله مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف وزير الزراعة، أنه يجب الإشادة بالمتميزين وبالجهود التي يبذلها العاملون في خدمة الوطن للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لأنها المصدر الرئيسي للغذاء القصير قام أيضا بزيارة العاملين بإدارة الشكاوى والخط الساخن بالوزارة.

وأشاد بجهدهم في تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارككما أشاد باالعاملين بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى لاستمرار عملهم في جميع المحطات ومواقع العمل على مستوى الجمهورية خلال الإجازة للانتهاء من اعداد وتجهيز التقاوي للمحاصيل الشتوية.

كما وجه وزير الزراعة الشكر إلى كل قطاعات الوزارة التي استمرت في العمل خلال إجازة العيد لتأدية الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين مثل الخدمات البيطرية والحجر الزراعى ومعامل متبقيات المبيدات ومكافحة العفن البني في البطاطس ومديريات الزراعة بالمحافظات.

وأشار إلى أهمية دور وزارة الزراعة المحوري والتشابكي مع جميع الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى، مؤكدا أنه انطلاقا من سياسة الثواب والعقاب كما يتم محاسبة المقصرين فإنه يجب أيضا الإشادة بالمتميزين في القطاعات المختلفة لتشجيعهم على الاستمرار في إجادة عملهم وتحفيز غيرهم على الإجادة والإتقان.