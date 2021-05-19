«الأزهر للفتوى» عن المنحة لـ«غزة»: يد مصر تمتد بالخير لكل الدنيا

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن يد مصر تمتد بالخير للدنيا كلها وليس غريبا ما تفعله مع الأشقاء في فلسطين، موضحًا أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والاهتمام منذ بداية الأزمة يدعو للفخر ويعيدنا لزمن العزة فما تقوم به مصر موقف مشرف، وذلك بعدما أطلق الرئيس السيسي مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار.

وأضاف «الحديدي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن رسالة شيخ الأزهر قوية منذ البداية واقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك وتوصيفه بأنه إرهاب واضح، ودعا لاسترداد حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن السلام لن يتحقق دون وقف القتل وأخذ حقوق الشعوب وإذا أراد العالم السلام فعليه إيقاف هذه الانتهاكات.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، أن الجميع يشعر بحالة فرح وفخر بما تقدمه الدولة المصرية في ظل الظروف العالمية بعد وقوف مصر موقفا مشرفا في القضية الفلسطينية، كما أن الألسنة قطعت بعد التحرك المصري الواعي في القضية الفلسطينية، موضحًا أن الشعب المصري والدولة المصرية يتحركان بشكل واعٍ ومتكاتف بشكل مختلف.

فيما أعلن المهندس ماجد أحمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فينوس، عن تبرعه بـ 12 مليون جنيه لدعم الأشقاء في غزة، وذكر أن هذا التبرع يأتي تلبية لمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، موضحًا أن هذه الأموال تخصص لتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات له.

فيما قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر دائما تقف في ظهر الشعب الفلسطيني ولم تتخلَ يوما عنه، كما ذكر أن الشعب الفلسطيني بين نارين، صواريخ «حماس» التي لا تحدث خسائر في إسرائيل وبين ضربات الاحتلال، كما أن مصر طالبت بوقف المجزرة الهمجية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأردف أن مصر أكثر دولة دفعت تضحيات من أجل الشعب الفلسطيني، وحاليا قدمت تبرعات كثيرة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة من آثار الضربات الإسرائيلية، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على توصيل المساعدات إلى مستحقيها في الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد اكتساب شعبية في الداخل الفلسطيني على حساب دماء أهل فلسطين.