لجنة لبحث أزمة تسرب المياه بشوارع عزبة «قمص» في بني سويف

فوجئ أهالي عزبة «قمص»، التابعة لقرية تزمنت الشرقية بمحافظة بني سويف، بتسرب المياه بأحد شوارع العزبة، دون معرفة مصدرها، ما سبب في حالة من القلق خوفًا من تأثيرها على المنازل.

وقال أحمد سعيد محمود، من أهالي العزبة: «فوجئنا بظهور رشح للمياه بالشارع ثم ظهور المياه نفسها، ولا نعلم مصدرها، سواء كانت ناتجة عن كسر بماسورة مياه عمومية، أو ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالعزبة».

من جانبه، استجاب اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، لشكوى الأهالي، وبناء على تكليف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، توجه على رأس لجنة لمعاينة الموقع للوقوف على أسباب تسرب المياه، وسرعة دراسة وتنفيذ الحلول الممكنة بأسرع ما يمكن.

ولفت إلى تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والري والوحدة المحلية لمعاينة موقع التسرب، وجرى سحب عينة من المياه المتسربة لتحليلها عن طريق شركة المياه، لتحديد مصدر التسرب واتخاذ اللازم.

وأكد السكرتير المساعد عدم تضرر المنازل بالشارع، خاصة وأن التسريب محدود، وجرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية لكسح المياه المتسربة بالشارع ورفع الآثار الناتجة عنها وإعادة حركة سير المواطنين بالشارع لطبيعتها.

وأشار «حمودة»، إلى توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل المقايسات اللازمة لإنشاء بيارة صرف صحى للقرية على أن يتم ذلك فى أسرع وقت.