محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا، مع أحمد الناقة رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة الهيئة العامة، وتتضمن تنفيذ وإنشاء عدد من المشروعات في قطاع الطرق والكباري، ضمن خطة الدولة لدعم شبكة الطرق الرئيسية بكل مراكز ومدن المحافظة.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع كوبري الميمون بمركز الواسطى، وأفاد رئيس الفرع بأنه تم فتح حارة الخدمة التابعة للكوبري للقادم من بني سويف اتجاه القاهرة، مؤكدا أن الطريق مفتوح الآن لمرور السيارات، والانتهاء من تنفيذ الكوبري «المرحلة الأولى»، وفور الانتهاء من أعمال الحائط الساند في غضون شهر، سيتم فتح الطرق للقادم من القاهرة إلى بني سويف، تمهيدا للبدء في أعمال المرحلة الثانية من الكوبري، والتي سيتم عند البداية فيها تبديل الاتجاهات، مؤكدا أن الأعمال تتم بشكل منتظم، وأن المشروع في طريقه للانتهاء ودخوله الخدمة في القريب العاجل.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السادات بمدينة بني سويف بطول 5.2كم، بداية من دوران الحمرايا شرق النيل مرورا بكوبري بني سويف على النيل، حتى كوبري السادات على طريق الفيوم ناحية الأزهري، حيث أفاد رئيس فرع الهيئة بأنه تم الانتهاء من كشط المسافة من كوبري السادات حتى كوبري النيل العلوي، وسيتم استئناف العمل بالمشروع فور عودة الشركات المنفذة من إجازة العيد، مؤكدا أن العمل بالمشروع يتم بنسب تنفيذ جيدة وأنه سيتم الانتهاء منه حسب التوقيتات المحددة.

وفيما يتعلق بالأعمال الجارية بالطريق الغربي «دمو – بني سويف»، حيث ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروع بطول 27 كم، لاسيما وأن هذا الطريق يعتبر من الشرايين الرئيسية بشبكة الطرق الواقعة بدائرة المحافظة، وأفاد رئيس فرع الهيئة في هذا الشأن بأن المشروع، هو عبارة عن رفع كفاءة الطريق بنظام الـ RDF «تدوير طبقات الرصف»، وتم الانتهاء من مسافة 8 كم حتى الآن، وتجري الأعمال بنسب تنفيذ جيدة وحسب البرنامج الزمني المتفق عليه مع الشركات.

ومن جانبه؛ شدد محافظ بني سويف على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، مع سرعة رفع أي معوقات قد تطرأ على سير الأعمال، لسرعة تلافيها وتوفير الحلول لها بالتنسيق مع الهيئة العامة أو الوزارة، مؤكدا دعمه الدائم للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، خاصة مشروعات قطاع الطرق كأحد القطاعات الحيوية المهمة.