مصرع أم حامل حرقا في بورسعيد.. والجيران يتهمون زوجها بإشعال النار بها

لقيت سيدة مصرعها، اليوم، حرقا داخل منزلها في ظروف غامضة بعد محاولات من الأطباء لإنقاذها لأيام في بورسعيد، فيما ادعى الأهالى أن زوجها أشعل النيران فيها لخلافات نشبت بينهما.

تلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، إخطار من إدارة مستشفى الزهور التابعة لـ«التأمين الصحى الشامل»، يفيد بوفاة أمل عادل السيد غنيم، 30 سنة، نتيجة حروق بجميع أنحاء الجسم وفشل محاولات علاجها بعد دخولها المستشفى منذ أسبوع، حيث جرى نقلها إلى مشرحة الزهور تحت تصرف النيابة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي لمديرية أمن بورسعيد وقسم شرطة الزهور، أن المصابة حامل ولها ثلاث أطفال، واشتعلت فيها النيران وهي بمنزلها في ظروف غامضة ووصل صراخها إلى الجيران، الذين قاموا بإطفائها قبل وصول رجال الإطفاء والحماية المدنية إلى منزلها، ويحتمل أن يحمل الحريق شبهة جنائية، حيث ذكر الأهالى أنهم سمعوا قبل استغاثتها مشادات بينها وزوجها.

وأمر مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

يذكر أن قرية «القشيش»، التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر قد شهدت حريقا هائلا اندلع في منزل نائب برلماني، ما أسفر عن وفاة والدة النائب وإصابة اثنين آخرين.

وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قليوب وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق ومناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب تقرير الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

وكان اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدينة يفيد باندلاع حريق فى منزل نائب برلماني.

انتقل على الفور خالد العرفى رئيس المدينة والمهندس علاء حسنى نائب رئيس المدينة و4 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران وبالمعاينة تبين أن الحريق شب فى منزل النائب المكون من 6 طوابق وتقيم أسرته في الطابقين الأول والثانى حيث اشتعلت فيهما النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ جميع أفراد الأسرة وتوفيت والدة النائب وتدعى «س.أ.خ»، 67 عاما، نتيجة الاختناق من الدخان كما أصيب شخصان باختناق وتم إسعافهما.

جرى نقل الجثة على المستشفى فيما تم السيطرة على السنة اللهب وتبين أن النائب لم يكون موجود فى المنزل وقت وقوع الحريق، وأنه كان فى مهمة عمل بالقاهرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.