إصابة 6 اشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 6 اشخاص بجروح وكدمات متفرقة إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بـ«نجع حمودة»، التابع لقرية «القرامطة شرق»، دائرة مركز ساقلته، في محافظة سوهاج، تم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، والمستشفى المركزي بساقلته.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية «نجع حمودة»، بقرية «القرامطة شرق»، دائرة المركز، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط المركز إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول «منتصر ف. أ.»، 42 سنة، عامل، و«محمد ف. أ.»، 21 سنة، عامل، و«عبد الرحمن ش. أ.»، 40 سنة، عامل، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية بفروة الرأس، وتم نقل الأول والثاني إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثاني «سعد م. أ.»، 37 سنة، عامل، و«رمضان ي. م.»، 30 سنة، عامل، و«أدهم ي. م.»، 20 سنة، عامل، مصابين بجروح قطعيه بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى المركزي.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهد مركز شرطة المنشاه وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية امس، بناحية «الكوامل قبلي»، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول «محمد ح. أ.»، 36 سنة، عامل، مصاباً برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثاني «عبد الرحيم أ. ع.»، 36 سنة، عامل.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول بندقية خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.