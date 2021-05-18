تحريات العثور على جثة ربة منزل بشبرا: الزوج ذبح زوجته إثر خلافات أسرية

«في أقل من 24 ساعة»، تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية من كشف غموض العثور علي جثة ربة منزل في العقد الرابع من العمر مذبوحة داخل شقتها في مدينة شبرا الخيمة، حيث تبين أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة.

خلافات أسرية سبب ذبح ربه منزل

وتوصلت التحريات إلى أن خلافات وقعت بين المجني عليها وزوجها قبل عد أيام من الواقعة لكونها دائمه الخروج من منزل الزوجية دون علمه، وأن يوم الواقعة عاد الزوج إلي المنزل ولم يجد زوجته، وبالسؤال علم أنها في زيارة لإحدي صديقاتها، وكان في وقت سابق طلب منها عدم الاختلاط بها وزيارتها، فانتظر داخل الشقه في انتظار عودة المجنى عليها.

وأضافت التحريات: أنه بعد فترة عادت الزوجة إلي المنزل، فسألها الزوج عن سبب تأخرها فتحدثت مشادة كلاميه بينهما، تطورت إلي أن قام الزوج بتسديد عدة طعنات لها في الوجه والرقبة والصدر والبطن ولم يتركها سوي جثة هامده وترك الشقة وأغلق باب الشقة، وبعد فترة عاد ليستغيث بالجيران وأنه اكتشف مقتل زوجته، ومع حضور رجال الشرطة، تم تشكيل فريق بحث توصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على ربة منزل مذبوحة داخل شقتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة المجني عليها «محاسن. ر» في العقد الرابع من العمر، وسط بركة من الدماء داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، و4 طعنات في الصدر والبطن، و3 طعنات بالوجه، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة العامة بالدفن.