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محمود مسلم

سامح شكري: نعمل بجد لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية

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أ ش أ
10:27 ص | الأربعاء 19 مايو 2021
سامح شكرى

سامح شكرى

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إننا نعمل بجد من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية لتجنب التصعيد واتساع رقعة الصراع.

وأضاف شكري - في تصريح خاص لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن مصر تواصل جهودها في هذا الصدد، حيث تم التواصل مع كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي جابي اشكنازي ونظيره الأمريكي انتوني بلنكين، إلى جانب العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود كثير من الاهتمام بالقضية من جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد أن مصر تواصل التنسيق مع كل شركائها لتحقيق وقف لإطلاق النار من أجل تجنب التصعيد الجاري وفقد المزيد من الأرواح.

وحول ما يعيق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، قال شكري إن مصر تعمل جاهدة مع كافة الأطراف المعنية وتأمل في الإعلان عاجلا وليس أجلا عن وقف لإطلاق النار وتخفيف التوترات الحالية، مشيرا إلى أن هناك تشاورا وثيقا مع الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وحركة حماس، والفلسطينيون أكدوا حرصهم على حل هذا التصعيد.

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