آخر أخبار غزة الآن.. 4 شهداء جدد بينهم صحفي

استشهد 4 مواطنين بينهم الصحفي يوسف أبو حسين، وأصيب 10 آخرون، اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، وذلك في إطار آخر أخبار غزة الآن، حيث يكثف العدوان الإسرائيلي هجماته على القطاع مع استمرار فشل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأفادت الوكالة باستشهاد الصحفي يوسف أبو حسين وإصابة مواطنين آخرين بجروح في قصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلاً قرب مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ونُقل الشهيد والمصابون إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

آخر أخبار غزة الآن.. نزيف الشهداء يتواصل

وكان قد استشهد فجر اليوم ثلاثة مواطنين وأصيب آخران في قصف من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلاً في شارع الشهداء بحي الرمال غرب مدينة غزة.

وضمن آخر أخبار غزة الآن، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بصاروخين محيط سوق السيارات في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافةً إلى قصفه موقعاً في منطقة أبراج الكرامة شمال غرب المدينة، ما ألحق دماراً كبيراً في المنازل والممتلكات المجاورة.

وأصيب مواطن في قصف من طائرة حربية إسرائيلية على شارع خالد بن الوليد في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى إلحاق دمار في المكان، واستهداف منزل لعائلة الأسطل في منطقة الكتيبة بالمدينة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

آخر أخبار غزة الآن.. الطيران الإسرائيلي يقصف موقعاً غرب رفح

وفي سياق آخر أخبار غزة الآن، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعاً غرب مدينة رفح جنوب القطاع، وجمعية خيرية في المدينة، ودمرهما بشكل كامل، ما ألحق دماراً في منازل المواطنين المجاورة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي وسط القطاع، قذائف بشكل مكثف صوب منازل وأراضي المواطنين شرق مدينة دير البلح ومخيمات المغازي والنصيرات والبريج ومنطقة جحر الديك، مما أدى إلى إلحاق أضرار وخسائر مادية في صفوف المواطنين.

وقصف طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي ومدفعيته أراضٍ زراعية في بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى إلحاق دمار كبير في ممتلكات المواطنين، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف من المكان، إضافة إلى اندلاع حريق بمنزل في منطقة الشيماء غرب بيت لاهيا.

آخر أخبار غزة الآن.. 218 شهيداً وإصابة 1500آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء

وضمن آخر أخبار غزة الآن، أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي إلى 218 شهيداً وإصابة 1500آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر، مخلفاً شهداء وجرحى ودمار مهول بالبنايات السكنية والبنى التحتية.