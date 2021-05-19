شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 58 شابا من فلسطيني 1948 

أفاد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم 58 شابًا من فلسطيني عام 1948.

وتوزعت الاعتقالات على مناطق عرابة بـ3 معتقلين، وأبو سنان 5 معتقلين، وطمرة 4 معتقلين، وباقة الغربية معتقل واحد، ودير حنا معتقلين اثنين، وعين السهلة 5 معتقلين، وكفر ياسيف معتقلين اثنين، الجديدة معتقلين اثنين، وعكا معتقل واحد، والناصرة معتقل واحد، والحلف معتقل واحد، والجنوب 31 معتقلًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشار المركز إلى تواصله مع محامين متطوعين ليتواجدوا في محطات الشرطة المختلفة حتى ساعات متأخرة من الليل، لمنح استشارات للمعتقلين قبل التحقيق معهم.