عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي دخول قوات برية لقطاع غزة

نفى المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لـ«سكاي نيوز عربية»، الأنباء التي جرى تداولها عن دخول قوات برية إلى قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام الفلسطينية إطلاق 100 صاروخ على عسقلان جنوب إسرائيل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن الجيش الإسرائيلي، إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وذكر موقع I24 الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي، أكد إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم إلقاء القبض على مطلقي الصواريخ باتجاه إسرائيل.