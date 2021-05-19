استقرار أسعار الحديد والإسمنت بالأسواق لليوم الثالث

سجّلت «أسعار الحديد والإسمنت »، استقرارا لليوم الثالث على التوالى فى السوق المحلى لدى التجار الوكلاء والموزعين.

وكانت أسعار حديد التسليح قد سجّلت ارتفاعات وصلت حصيلتها إلى 900 جنيه خلال الأيام الماضية من الشهر الجارى، بعدما أعلنت الشركات المنتجة عن زيادات جديدة بأسعار حديد التسليح، دخلت حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضى.

أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 19 مايو:

سجّلت أسعار حديد التسليح اليوم الأربعاء 19 مايو استقرارا عقب 3 ارتفاعات متتالية خلال الشهر الجاري، وسط توقعات بأن يكسر الطن حاجز الـ15 ألف جنيها خلال الفترة المقبلة.

- سجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة باقى الشركات مدعوما بالخامة.

- شركة بشاي فسعر طن حديد التسليح 14500 جنيه.

- شركة العتال يباع طن حديد التسليح بسعر 14450 جنيهاً، وشركة المراكبى يباع طن حديد التسليح 14300جنيه، بينما شركة عطية فيباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيه.

أسعار الأسمنت:

سجلت أسعار الأسمنت استقرارا اليوم الاربعاء، 19مايو وسط تخمة فى المعروض منذ عدة أشهر.

واستقرت أسعار الأسمنت بأنواعه «المخلوط والمقاوم والأبيض»، هذا الأسبوع، مقارنةً بالأسبوع الماضي، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعياً.

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 870 جنيهاً.

- المنيا للأسمنت يباع الطن بسعر 840 جنيهاً.

- أسمنت النهضة يباع الطن بسعر810 جنيهات.

- أسمنت لافارج يباع الطن بسعر 840 جنيهاً.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 760 جنيهاً.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت أسيوط يباع الطن بسعر 650 جنيهاً.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 660 جنيهاً.

- أسمنت رويال المنيا يباع الطن بسعر 888 جنيهاً.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- يباع أسمنت سيناء بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت المنيا رويال يباع الطن بسعر 2380 جنيهاً.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 2420 جنيهاً.

أسعار الأسمنت المقاوم- أسيك سى وتر يباع الطن بسعر 855 جنيهاً.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 870 جنيهاً.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 870 جنيهاً.