 تعيين 888 شابا منهم 28 من ذوي الهمم بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، تعيين 888 شاباً، منهم 28 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ عدد المسجلين بها 1846 شاباً.

وتلقى الوزير تقريراً من أحمد جابر وكيل المديرية بالإسماعيلية، أشار فيه إلى أنه خلال أبريل الماضي، استخرجت المديرية 1001 شهادة قياس مستوى مهارة، و800 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 25 شكوى عمالية، تم تسوية شكويين منها ودياً، وتم تحويل 19 منها للقضاء، و4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أن المديرية صرفت منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 79 ألف جنيه لـ30 عاملاً، ووصل عدد المسجلين بالقاعدة لـ4177 عاملًا غير منتظم.

وأشار إلى أن المديرية أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 252 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 20 محضراً، إضافة إلى عقد ندوتين توعويتين للعمال حضرها 35 عاملًا.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 84 منشأة، وتحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، كما قامت بمتابعة 209 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.