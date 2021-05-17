«القوى العاملة»: تعيين 388 شابا منهم 23 من ذوي الهمم بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 388 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 شاباً من ذوي الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتمّ تسجيل 817 باحثًا عن عمل، منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تمّ صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة تمثلت في: 3 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، و4 منح مولود جديد بمبلغ 8 آلاف جنيه، ومنحتي وفاة لعاملن بإجمالي 4000 جنيه، فضلاً عن الرعاية الصحية لـ6 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 42 ألف جنيه لـ15 عاملا من المسجلين بالإدارة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي، إلى أن المديرية استخرجت 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

كما تلقت المديرية في مجال علاقات العمل 48 شكوى فردية، تمّ تسوية 7 شكاوى منها ودياً، وتحويل 2 منها للمحكمة العمالية، و24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية، أنَّه في مجال التفتيش العمالي، تمّ التفتيش على 133 منشأة، وتمّ تحرير 12 محضراً لمنشآت مخالفة، وشن 17 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوتين توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة، وتمّ عقد 2 لجنة تراخيص وتمّ منح تراخيص لمنشأتين.