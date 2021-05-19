الولايات المتحدة: نجحنا في منح 60% من البالغين جرعة لقاح كورونا

قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها «سي دي سي»، إن الولايات المتحدة وصلت إلى يوم تاريخي فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث حصل 60٪ من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة مركز سي دي سي، أنه بالإضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من 3.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا جرعتهم الأولى.

وتابعت والينسكي: لا نزال بحاجة إلى الاستمرار في ضمان توحيد تغطية التطعيم في جميع أنحاء البلاد، وسيتطلب ذلك منا مقابلة الأشخاص أينما كانوا، والاستماع إلى مخاوفهم، ومساعدة الناس على اتخاذ قرار مستنير بشأن التطعيم.

من جانبها، قالت الدكتورة مارسيلا نونيز سميث كبيرة مستشاري فريق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض، إن المزيد من الأشخاص الملونين يتم تطعيمهم، مما يشير إلى وجود اتجاهات وطنية مشجعة، وخلال الأسبوعين الماضيين كان 51٪ من الذين تم تطعيمهم في الولايات المتحدة من ذوي البشرة الملونة، وهذا أعلى من نسبة 40٪ من عموم السكان الذين تمثلهم هذه المجموعات.

وأضافت الدكتورة نونيز سميث أنه من بين جميع مواقع التطعيم الفيدرالية التي تديرها وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، تم إعطاء حوالي 60 ٪ من اللقاحات للأشخاص الملونين، وتابعت أن حوالي 70٪ من الجرعات التي يتم إجراؤها من خلال المراكز الصحية المجتمعية التابعة للحكومة الفيدرالية تم إعطاؤها للأشخاص الملونين.

وتابع تقرير شبكة سي إن إن، أن المجتمعات السوداء واللاتينية والأمريكية الأصلية تضررت بشدة من فيروس كورونا وكان البعض في تلك المجموعات مترددا بشأن الحصول على التطعيم بسبب سوء المعاملة الطبية في الماضي، لكن يبدو أن الجهود المبذولة لحماية الأقليات تؤتي ثمارها.