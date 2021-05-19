الخير يفيض في الدقهلية.. توريد 187 ألف طن قمح في 29 يوما

واصلت الجهات المعنية بمنظومة توريد القمح استلام المحصول من المزارعين في الدقهلية، ووصل إجمالي ما تم توريده إلى 187 ألف طن، وهي الكميات التي حققتها في موسم 2020 بالكامل، وما يزال التوريد مستمر، في موسم مبشر بالخير، ويشير إلي زيادة كبيرة في الإنتاج هذا العام عن العام الماضي، وهو ما أعطي للقائمين علي التوريد الحفاظ علي كل حبة قمح ليحققوا رقما قياسا في التوريد هذا العام، بعد أن تم وضع خطة استباقية بفتح شون التجميع الوسيطة، وفتح جميع منافذ التوريد دفعة واحدة، ما جعل التوريد أسهل علي المزارع والمورد.

وقال المهندس شريف صليب، مسئول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن كل من يعمل في المنظومة يشعر بسعادة غامرة، فقد حققنا خلال 29 يوما فقط، 187 ألف طن قمح محلي، تحت إشراف المهندس السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمشاركة مديرية الزراعة بالإضافة إلي الجهات المسئولة عن منظومة القمح بالمحافظة، بعد أن استعدت مديرية التموين بفتح وتجهيز جميع مواعد التوريد وتبلغ 32 موقعا تخزينيا تشمل 5 صوامع و 5 هناجر، و22 شونة موزعين علي مراكز الدقهلية المختلفة.

توريد 187 ألف طن قمح في الدقهلية

وأضاف «صليب»، في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أن الكميات التي تم توريدها خلال 29 يوما منذ فتح باب التوريد يوم 20 أبريل الماضي بلغت 187 ألف و 354 طنا، حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة والتي يحدد علي أساسها السعر، بشرط أن تكون خالية من الحشرات والرمل والزلط وغيرها.

وأشار إلي أن ما تم توريده بلغ 104 آلاف و 221 طن لصوامع الشركة المصرية القابضة، و 58 طنا و519 طن إلي شركة مطاحن شرق الدلتا، بالإضافة إلي 24 ألف و 613 طن فقط إلي شون البنك الزراعي المصري.

وأكد أن إجمالي المستهدف توريده خلال الموسم الحالي يبلغ 210 آلاف طن قمح من إنتاج موسم 2021، أي أن معدلات التوريد وصلت إلي 90% من المستهدف توريده، حيث تبلغ المساحات المزروعة من القمح 235 ألف فدان بحسب إحصائية مديرية الزراعة بالدقهلية.