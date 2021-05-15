محافظ بني سويف: استئناف أعمال توريد القمح بعد توقفها يومي العيد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، عقب استئنافها اليوم السبت، بعد توقفها أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية.

وقال محافظ بني سويف إن إجمالي الكميات الموردة من القمح حتى الآن، وصل إلى 127 ألف و85 طن و618 كيلوجرام، في الوقت الذي اصطفت فيه السيارات المحملة بالقمح في طابور أمام مواقع الاستلام بالصوامع وأماكن التخزين، صباح اليوم السبت، إيذاناً باستئناف أعمال التوريد.

وناقش محافظ بني سويف تقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/ 2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح، ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقاًَ، بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين، وعضوية مدير عام الزراعة، ورئيس قسم صيانة الحبوب، ومديري التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُشار أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و221 ألف و488 أردباً، بما يعادل 333 ألف و556 طناً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.