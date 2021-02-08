وزير خارجية لبنان: على العرب العمل بقوة لحل القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، أنوه بالمبادرة التي أطلقتها جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية الأردنية والذي تم دعوته في الوقت المناسب، نظرا لأهمية ومحورية القضية الفلسطينية التي تحتاج لتكاتف عربي وموقف موحد، قادر على الدفع لاتخاذ حل شامل وجامع، يتيح طريق السلام عبر قيام دولة فلسطين، التزاما بمبدأ الأرض مقابل السلام ويكرس جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

قمة استثنائية عربية

وأضاف «وهبة» خلال كلمته في القمة الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين، بمقر جامعة الدول العربية التي بثتها شاشة «extra news»، أصحاب السمو والمعالي تنعقد هذه القمة الاستثنائية في ظل متغيرات دولية ومستجدات إقليمية ومواقف بعضها يحمل إشارات متضاربة الأمر الذي يدفع بنا إلى تكثيف جهودنا المشتركة من أجل إعادة الاعتبار لأولوية القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي والعمل على تامين المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه تلك القضية في مواجهة التعنت والاحتلال الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية معلقة دون حل

وتابع: «إن القضية الفلسطينية معلقة منذ عقود دون أي حل عادل في الأفق فإسرائيل لا تمتثل لقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بل أمنعت في تعميق الجرح الفلسطيني عبر سياسات استيطانية مرفوضة واستمرار محاصرة الفلسطيين و انتهاك لأبسط حقوق الإنسان دون رادع أخلاقي، ينبغي علينا نحن العرب خلال الـ الأشهر الـ3 مقبلة العمل بديناميكية عالية لكي نتمكن لإسماع صوتنا، وبقوة للتوصل لحل القضية الفلسيطينية، خاصة أن الدول الكبرى لا تزال تؤكد نيتها الدفع نحو تثبيت الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لكن أي استقرار دون قيام دولة مستقلة للفلسطينيين وإنهاء الاحتلال».

تفعيل دور اللجنة الرباعية

وواصل: «في هذا الإطار يأمل لبنان إلى تفعيل دور اللجنة الرباعية للتوصل إلى حل عادل في القضية الفلسطينية، كما يجدد لبنان إلتزامة بمباردة السلام التي أطلقها في عام 2002».