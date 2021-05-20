خبيرة تربوية توضح طرق تأهيل الأطفال لمرحلة التعليم الأساسي

مرحلة تعليمية جديدة يبدأها الطفل، تختلف تماما عن حياته العادية.. علاقات جديدة.. بيئة تعليمية مختلفة.. واجبات ومسؤوليات بسيطة في مجملها وتبدو معقدة بالنسبة للطالب في بدايتها، هكذا تبدأ المرحلة التعليمية الأساسية لدى أي طفل، لذلك يقع على عاتق الأسرة العديد من الأدوار التي يجب تنفيذها لتأهيل الطفل بشكل جيد لهذه المرحلة.

تقول مرفت عويس، خبيرة تربوية، إنه يجب على أولياء الأمور تهيئة الطفل بشكل نفسي جيد، قبل التحاقه بمرحلة التعليم الأساسي، والحديث معه عن الفصل المدرسي وشكل المدرسة، والألعاب والأنشطة والعلاقات، بالإضافة إلى تدريب الطفل على روتين معين يتعلم من خلاله تنظيم وقت النوم والاستيقاظ والراحة واللعب.

«مرفت»: ضرورة الاهتمام بسماع الأطفال للأغاني التي تنمي الوعي الصوتي والحواس

وتابعت «مرفت» في حديثها لـ«الوطن»، أنه يجب تدريب الطفل قبل التحاقه بالمدرسة على العادات الصحية السليمة، وممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، بجانب قراءة القصص لترسيخ حب القراءة لديه، واستغلال الإنترنت في التدريب على مجموعة من الأنشطة التي تنمي المهارات لديه.

تنمية حواس الطفل، تساعده في التكيف مع البيئة المدرسية الجديدة بشكل سريع، بحسب «مرفت»: «هناك ضرورة ملحة لتنمية حواس السمع والبصر للتمييز بين الألوان والأشكال المختلفة»، مشددة على ضرورة الاهتمام بسماع الأطفال للأغاني التي تنمي الوعي الصوتي والحواس.

اختيار الطالب للأدوات المدرسية التي يستخدمها بنفسه، يرفع من نوعه المعنوية، وتؤكد الخبيرة التربوية، ضرورة إتاحة الفرصة أمام الأطفال لاختيار الأدوات المدريسة من أقلام وشنط بأنفسهم، لافته إلى ضرورة الاهتمام بتنمية مهاراتهم اللغوية من خلال الحديث بشكل مستمر معهم في أمور مهمة وبسيطة، كآداب الانصراف والجلوس، والحديث في الفصل مع المعلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لفتت إلى أنه سيفتح باب التقديم للمرحلة الابتدائية أمام الطلاب أول يونيو المقبل، موضحة أن التقديم سيستمر حتى نهاية شهر يونيو، منوهة إلى أن التقديم إلكترونيا.