5 أجهزة سونار للمساعدة في التلقيح الصناعي للماشية ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن دعم قطاع الطب البيطري بالمحافظة بـ 5 أجهزة سونار، والتي تسلمتها المديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمساعدة في أعمال الكشف والتشخيص وإجراء المسح والفحص التناسلي ومعالجة تخلفات ومشاكل التناسليات والتلقيح الصناعي وتحسين السلالات.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، جهود الطب البيطري، ومناقشة ما تم تنفيذه وكيفية تحقيق أكبر استفادة ممكنة بعد دعم المديرية بأجهزة السونار الحديتة للمساعدة في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الفحص التناسلي لإناث الماشية، فضلاً عن متابعة سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها بالوحدات والإدارات البيطرية بقرى ومراكز المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، أن إجمالي ما تم تحصينه من الثروة الحيوانية قد بلغ 83 ألف و908 رأساً بواقع : 71 ألفا من الأبقار، و12 ألفا و298 من الأغنام، و210 من الماعز، وذلك منذ بدء الحملة في 3 أبريل الماضى وحتى اليوم الأربعاء 19 مايو الجاري، وذلك بحسب الخطة التي وضعتها المديرية، من خلال توفير كل المستلزمات البيطرية والأطباء البيطريين ومعاونيهم لتنفيذ الحملة في 84 وحدة بيطرية، وفي ظل التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.