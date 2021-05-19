ضبط عاطل وزوجته بالقليوبية لترويجهما مقاطع جنسية عبر تطبيق «Tanog»

تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن القليوبية من القبض على عاطل وزوجته بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، لتصويرهم مقاطع وفيديوهات جنسية إباحية، ونشرها عبر تطبيق «Tanog».

وتحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث وفحص الفيديوهات فنيا وعرضها على خبراء الإذاعة والتليفزيون لبيان صحتها وتحريزها، وإعداد تقريرا بشأنها.

وكانت وردت معلومات للواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، من الإدارة العامة لمباحث الآداب، مفاداها إنشاء صفحة عبر تطبيق سوشيال ميديا لنشر مقاطع وفيديوهات جنسية.

تشكل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي، رئيس المباحث، لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها، وتحديد الشخصيات التي ظهرت بها.

وبالتنسيق مع مباحث الإنترنت تبين أن منشئ الصفحة المدعو «س. م. م»، 47 سنة، كهربائي، وزوجته «أ. م»، 32 سنة، ربة منزل، أنشئا صفحة على موقع «تويتر»، وصورا فيديوهات ومقاطع جنسية وإباحية، لبثها على تطبيق «Tango»

وتمكن المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز الخانكة، من ضبط المتهمين، وبحوزتهما أعضاء جسدية جنسية صناعية «ألعاب جنسية».

وبمواجهتهما اعترفا أمام العميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي، بارتكابهما الواقعة، من أجل التحصل على مبالغ مالية عبر تطبيق فودافون، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيق، وندب متخصص من الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات فنيا وتحريزها، وطلب تحريات المباحث.