أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 20-5-2021 في مصر

تمد الخضروات والفاكهة الجسم بعدد كبير من الفيتامينات التي يحتاجها، لذا يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس الموافق 20 مايو، في السوق المصرية، التي جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 40 و50 جنيها.

سعر الموز

سجل سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

سعر الرمان

كما تراوح سعر الرمان بين 5 و10 جنيهات.

سعر البرتقال

سجل سعر البرتقال اليوم 10 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة

وسجل الكيلو جرام من الجوافة نحو 8 جنيهات.

سعر الفراولة

وسجل سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سعر البطاطس

وتراوح سعر البطاطس في الأسواق اليوم من 1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البسلة

وتراوح سعر البسلة اليوم الأربعاء بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم بين 2 و5 جنيهات للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الثوم

كما تراوح سعر الثوم اليوم الأربعاء بين 5 و9 جنيهات.

سعر السبانخ

ووصل سعر السبانخ اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة

واستقر سعر الكوسة اليوم الأربعاء عند 6 جنيهات.

سعر الجزر

تراوح سعر الجزر بالأسواق بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الكيلو من الفلفل ألوان بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الخس الكابوتشي

وبلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر البامية

واختلف سعر البامية اليوم ما بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاصوليا

وسجل سعر الفاصوليا اليوم نحو 10 جنيهات للكيلو.