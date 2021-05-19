«الأزمات والكوارث» بجامعة بنها ترفع حالة الطوارئ استعدادا للامتحانات

رفعت إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها برئاسة الدكتور إبراهيم راجح، حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وقال الدكتور إبراهيم راجح، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة، إنه جارى المرور بشكل دوري على جميع الكليات والإدارات والمقرات والمدن الجامعية، لفحص حالة الاستعداد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحماية المدنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أنه جرى تشكيل فريق عمل من الجامعة والإنتاج الحربي وإدارة الحماية المدنية بالجامعة وأساتذة من كليات الهندسة ببنها وشبرا، لمراجعة كافة إجراءات الحماية المدنية وتلافي أي مسببات تعوق سير العملية الامتحانية.

وشدد راجح على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين لارتداء الكمامات لجميع أعضاء هيئه التدريس والجهاز الإداري والطلاب وفقا للقانون.

في وقت سابق عقد مجلس عمداء جامعة بنها اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

وناقش المجلس استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021، والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر يونيو وخطة الإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات على مستوى كليات الجامعة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، على الاستمرار في رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووجه " الجيزاوى" برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال اعمال الامتحانات، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.

وأضاف القائم باعمال رئيس الجامعة، أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات مثل القطاع الصحي بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة البدء فى إعداد جداول الامتحانات في أسرع وقت واعلانها لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

وأشار نائب رئيس الجامعة الى تقسيم الطلاب على 3 فترات طوال اليوم في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الامتحانات، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد "سمير" على إعادة هيكلة المقررات الدراسية المتبقية مع تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني، في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب بما يقلل الكثافات الطلابية داخل الحرم الجامعي.