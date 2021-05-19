شون وصوامع المنيا تستقبل 190 ألف طن قمح

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث جرى توريد 190444 طنا و379 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كل المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.

وتواصل الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريتى التموين والزراعة، إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، كما يجري المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور .

وقال محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة التسع، تعمل من خلال خطة متكاملة، ومتابعة على مدار الساعة، لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لرصد أية محاولات للبناء المخالف، ومواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعة، وأملاك الدولة، والتعامل معها بحزم، وازالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

ووجه محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.