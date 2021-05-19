تحرير 3504 محاضر اختراق للإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات بأسيوط

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقريرا من إدارة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، يتضمن عدد المحاضر التي تم تحريرها منذ بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات والإجراءات الاحترازية المقررة، حيث بلغت حتى اليوم 3504 محضر، منها 1587 محضرا لعدم ارتداء كمامة واقية، و795 محضرا لعدم الالتزام بمواعيد غلق المحلات، و424 محضر نظافة وبيئة، و652 محضر إشغالات، و16 محضر فض سوق، و45 محضر فض حفلات زفاف وسرادقات عزاء، ومحضر إغلاق مركز للدروس الخصوصية.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ حملات لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بمراكز وقرى المحافظة، ما أسفر عن تحرير 23 محضرا بمركز ديروط، و45 محضرا بمركز القوصية، و15 محضرا بمركز منفلوط، و6 محاضر بمركز أسيوط، و7 محضر بحي غرب، و15محضرا بحي شرق، و55 محضرا بمركز الفتح، و13 محضرا بمركز أبنوب، فضلا عن تحرير 16محضر بمركز ساحل سليم، و12 محضرا بمركز أبوتيج، و30 محضرا بمركز صدفا، و20 محضرا بمركز الغنايم، و9 محاضر بمركز البداري.

وترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة لضبط المخالفات، أسفرت عن تحرير 22 محضرا بحي شرق وغرب مدينة أسيوط.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة يوميا، لتطبيق قرارات غلق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط في الشارع والقضاء على الزحام، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى متابعته المستمرة لمجهودات مسؤولي كل القطاعات المشاركة وكافة مراكز وأحياء المحافظة في هذا الشأن ومدى تطبيقهم للقرارات المقررة والتكليفات، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقاعس تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين وأصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بالالتزام بتطبيق القرارات الصادرة، حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا للإصابة بالفيروس والحد من انتشاره والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335، معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).