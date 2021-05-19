خدمات طبية لـ 1494 مواطنا بقرية شم القبلية بمغاغة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية شم القبلية بمركز مغاغة، خلال يومي 17 و18 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1494 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 203 حالة جراحة، و 611 حالة أطفال، و 226 باطنة و 132 قلب و76 نساء و69 تنظيم اسرة و 61 اسنان و116 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 114 تحاليل مختلفة وعمل 40 حالة موجات صوتية، وعمل 10 حالات رسم قلب و عمل 7 حالة اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 145 متردد، وتم خلع اسنان لـ 5 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 37 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 70 متردد، وتم استخدام 12 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.