طبيب عيون يعلن تطوعه لعلاج مصابي غزة مجانا: أقل حاجة نقدمها لهم

شعب أنهكته الصراعات والحروب، نساء رمُلت وأطفال يُتمت وأمهات وأباء فقدوا أبنائهم وشباب شابت رؤوسهم ونالوا الشهادة قبل أن يبلغوا أحلامهم، هكذا بات أهل غزة في خضم الأحداث الأخيرة والتصعيد الذي بدأ في نهاية الأسبوع الماضي ولايزال مستمرا على القطاع المحتل، وخلف مئات الجرحى والمصابين، جميعها أحداث تعاطف معها الملايين حول العالم، كلٌ بطريقته.

العلاج مجانا لمصابي العيون دون أي مقابل مادي

باسم الإنسانية والنزعة العربية، أعلن الدكتور طارق مأمون، أستاذ جراحة العيون بكلية طب جامعة عين شمس، استعداده التام استقبال مصابي العيون جراء عمليات غزة الأخيرة في عيادته الخاصة، دون أي مقابل مادي في حال سمح بنقلهم خارج رفح.

«اللي بنشوفه كل يوم من مشاهد إصابات لازم كل واحد يساعد باللي يقدر عليه دي أقل حاجة نقدمها ليهم»، هكذا تحدث الدكتور طارق لـ«الوطن» عن مبادرته التي أعلنها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد تزايد أعداد الإصابات جراء التصعيد الأخير على القطاع المحتل.

التواصل عبر الصفحة الرسمية

آلية التواصل مع جراح العيون المتطوع، حسبما أعلن خلال حديثه لـ«الوطن» من خلال صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «يقدروا يتواصلوا معايا من خلال صفحتي وأنا هرتب ليهم كل حاجة للعلاج مجانا في حال تم السماح بنقلهم من خلال معبر رفح».

ولا تزال السلطات المصرية بمعبر رفح البري، تستقبل الحافلات القادمة من قطاع غزة لنقل عددا من الفلسطينيين من مصابي وضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشغل المعبر يوم الأحد الماضي، ودخلت كميات كبيرة من المساعدات إلى القطاع، وسط تواجد الأطقم الإدارية والطبية كافة لتيسير عبور الجرحى والمصابين.