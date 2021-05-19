«حكومة عالهوا».. فلسطين وسد إثيوبيا في صدارة لقاءات 5 وزراء بالتوك شو

تصدرت مداخلات ولقاءات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ما جاء في برامج التوك شو ليلة الثلاثاء، بعضهم تحدث من العاصمة الفرنسية باريس، وهما وزير الخارجية السفير سامح شكري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللذان كانا ضمن وفد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الحالية لفرنسا، للمشاركة في قمتي دعم السودان في المرحلة الانتقالية، ودعم الاقتصاديات الأفريقية.

وزير الخارجية السفير سامح شكري

أجرى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، حوارًا مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «ten»، من العاصمة الفرنسية باريس، وتطرق لعدد من الملفات، فتحدث عن السد الإثيوبي، وأوضح أن قضية السد كانت حاضرة في جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، وكانت أيضًا حاضرة في الكلمة التي ألقيت من الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادة السوداني، حيث أشار خلال كلمته في افتتاح مؤتمر دعم السودان في المرحلة الانتقالية عن السد الإثيوبي.

وتطرق للقضية الفلسطينية، وأوضح أن مصر دائما ما تجعل من القضية الفلسطينية قضية مركزية، وتوليها كل الاهتمام، نظرًا لأن الشعب الفلسطيني شقيق لنا ومرتبط بالشعب المصري، ولا نقبل المعاناة التي يعانيها، ما يجعل مصر في صدارة المدافعين عن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة حتى تستطيع شعوب المنطقة أن تستخلص مصالحها وأن تقدم على توفير الرفاهية لشعوبها.

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، ذكر فيها أن الوزارة أعلنت دعم الشعب الفلسطيني بـ50 مليون جنيه في صورة إعانات عاجلة ومستلزمات صحية وسلع غذائية، وذلك من موارد الوزارة الذاتية، وليس له علاقة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم إعادة إعمار قطاع غزة بـ500 مليون دولار، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تقف بكل مؤسساتها داعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد جمعة أنه لا يحق لأي مسلم أو عربي على الإطلاق أن يفرط في هذه الثوابت والمقدسات، «القدس والأقصى في وجدان كل مصري وكل عربي وكل مسلم، نحن في وزارة الأوقاف أكدنا تأييدنا الكامل وسعادتنا البالغة وتقديرنا الشديد لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة تعمير قطاع غزة، وأعلن ذلك الرئيس خلال تواجده في فرنسا، أي في قلب أوروبا».

وزير المالية الدكتور محمد معيط

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، حيث أوضح أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتوفير جرعات لقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة خصصت ميزانية مفتوحة لشراء اللقاحات وتوفيرها، قائلا: «المبلغ مفتوح لأن دي حياة الناس»، موضحا أن قضية مصر الأولى في هذه الشأن ليست التمويل ولكن الإتاحة، بحيث تكون اللقاحات متوفرة لكل مواطني الدولة المصرية.

وأردف أن معظم الاقتصاديات بالقارة الأفريقية تعرضت لآثار سلبية بسبب وباء كورونا، الذي أدى إلى نوع من الانكماش، على مستوى اقتصاديات تلك الدول، مشيرا إلى أن ذلك ما نتج عنه أيضا تأثير سلبي على قدرات تلك الدول في الوفاء باحتياجات مواطنيها أو حتى توفير جرعات اللقاحات المضادة لهذا الوباء لشعوبها.

الدكتور عمرو طلعت.. وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أوضح خلالها أن العنصر البشري كان العامل الرئيسي في الطفرة التي طالت مجال الاتصالات في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالعنصر البشري وتستهدف زيادة تأهيله وتعميق خبراته.

وأردف أن مصر تملك البنية التحتية اللازمة لإجراء مثل تلك الامتحانات، لافتا إلى أن الامتحانات الإلكترونية جربت أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، مند بدء جائحة كورونا، وأثبتت البنية التحتية على مستوى قطاع الاتصالات، قدرتها الاستيعابية والتحميلية لإجراء مثل هذه الامتحانات.

الدكتور السيد القصير.. وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وأجرى مداخلة هاتفية، على إحدى الفضائيات، نفى خلالها ما تردد من شائعات حول وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، فذكر أن الشائعات تنتشر من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بدون سند حقيقي حول البطيخ، مشيرا إلى أن مصر تصدر البطيخ لـ16 دولة للعالم أكثر من 12 ألف طن ولا توجد شحنة مرفوضة رغم التصدير لفرنسا وروسيا والسعودية وبريطانيا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن نسبة الحلاوة في البطيخ كبيرة هذا الموسم، كما أن الوزارة تتابع باستمرار وتراقب عبر الهيئات المسؤولة وهناك معامل للتأكد من صلاحية الغذاء وهي متخصصة ومرجعية ولديها شهاددات دولية، كما أنه تم جمع عينات من أغلب الأسواق سواء والباعة الجائلين وتم التحليل وثبت خلو كل العينات من بقايا المبيدات.