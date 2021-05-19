جامعة بني سويف: تطبيق نظام الهوية الرقمية لطلاب الدراسات العليا

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، ووحدة تصميم وتطوير البرمجيات ومجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية.

وحضر الاجتماع، الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار المالي، والدكتور ممتاز حجاب، المنسق العام لشعب اللغات والبرامج الجديدة، والدكتور جمال عبد المطلب، مدير مركز تنمية الموارد البشرية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة خلال اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة التقرير الخاص ببيان البرامج الجديدة بناء على طلب أمانة المجلس الأعلى للجامعات لبدء إجراءات القبول للعام الجامعي 2021/2022 وذلك لإصدار كتيب إلكتروني وورقي للتسويق، والموافقة على عرض المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة لإطلاق مسابقة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لأفضل شعب لغات وبرامج جديدة عن العام الجامعي 2020 /2021 وذلك للعام الثالث على التوالي.

كما استعرض الاجتماع العرض المقدم من المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة للبدء في تصميم دعاية ورقية والكترونية لشعب اللغات والبرامج الجديدة بمنهجية جديدة باللغة الانجليزية قبل إجراءات تنسيق طلاب الثانوية العامة، وكذلك تطوير المرحلة الرابعة من برنامج تسجيل طلاب الشعب والبرامج الجديدة قبل بدء العام الدراسي الجديدة 2021 /2022.

وناقش رئيس الجامعة، بدء نظام الهوية الرقمية لطلاب الدراسات العليا والحصول على البيانات الخاصة بطلاب الدراسات العليا من نظم المعلومات الإدارية لإجراء التشغيل التجريبي، وتشكيل لجنة لتطوير برنامج شعب اللغات والبرامج الجديدة وإطلاق الإصدار الرابع.