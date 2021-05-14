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محمود مسلم

رئيس جامعة بني سويف يسلم هدية الرئيس لأسرة شهيدة القطاع الطبي

كتب:

عمرو رجب
04:58 م | الجمعة 14 مايو 2021
رئيس جامعة بني سويف يسلم هدية الرئيس لأسرة شهيدة القطاع الطبي

رئيس جامعة بني سويف يسلم هدية الرئيس لأسرة شهيدة القطاع الطبي

زار الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أسرة الشهيدة الممرضة ريهام محمد عبد الله كيلاني، من شهداء القطاع الطبي، لتقديم هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسرتها، بالإضافة لجميع أسر شهداء القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد الدكتور منصور حسن، بالجهود البطولية التي تبذلها الطواقم الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، موجهاً لهم تحية شكر وتقدير من الرئيس لجش مصر الأبيض في مواجهة جائحة كورونا، والتضحية بأرواحهم لتأدية واجبهم، داعياً الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، مؤكدا على دعم القيادة السياسية للعاملين بالقطاع الطبي، والاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي للقطاع الصحي.

من جانبها، أكدت أسرة الممرضة ريهام كيلاني، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد تاجًا على رؤوسهم، ويعكس إنسانيته ومشاعره نحو أسر شهداء الجيش الأبيض، وأن هذه اللفتة الجميلة تدل على تقديره لجهود أعضاء المنظومة الطبية، وأن مصر لا تنسى تضحيات الشهداء من أبناء الجيش الأبيض.

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