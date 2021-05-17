تبدأ 1 يونيو ..إجراءات وقائية بامتحانات الترم الثاني في جامعة بني سويف

بدأت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، إنهاء الاستعدادات والإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الترم الثاني بالجامعة، التي تبدأ في الأول من شهر يونيو القادم، من خلال تجهيز المدرجات والقاعات التي تجري بها الامتحانات مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أهمها التباعد الإجتماعي وفرض مسافات آمنة بين الطلاب وبعضهم، والتأكيد على ارتداء الكمامات.

رئيس جامعة بني سويف: تقليل كثافات الطلاب في امتحانات الترم الثاني

وقال رئيس جامعة بني سويف في تصريحات لـ«الوطن»: «وجهنا ببدء إعلان جداول الامتحانات للطلاب، مع الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالامتحانات، والتأكيد على تشغيل كافة المدرجات وزيادة لجان الامتحانات لمنع تكدس الطلاب بالمدرجات، وتكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني خلال هذه الفترة، بما يقلل الكثافة الطلابية بالمدرجات والقاعات الدراسية».

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة من توفير وسائل التطهير والتعقيم، بما يضمن حسن سير امتحانات الترم الثاني، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتعقيم اللجان على مدار اليوم أكثر من مرة وخاصة ما بين فترات اللجان، مع ضرورة تفعيل لجنة الأزمات الرئيسية لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية وتعيين منسق فرعي للجنة بكل كلية.

القائمة النهائية لمرشحي منصب رئيس جامعة بني سويف

وفي سياق آخر، تُعقد المقابلات الشخصية لمرشحي منصب رئيس جامعة بني سويف، الأربعاء 9 يونيو القادم بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات وطبقاً للقائمة النهائية.

وشملت القائمة النهائية لمرشحي منصب رئيس جامعة بني سويف كلا من: «الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة الحالي، والدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور أسامة عبدالصادق، عميد كلية التجارة، والدكتور سيد عبدالقادر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، والدكتور خالد عباس حلمي، وكيل مؤسسي جامعة بني سويف الأهلية، والدكتور محمود أحمد الأستاذ بكلية العلوم».