حظك اليوم الخميس 20-5-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج السرطان قدرة كبيرة على القيادة واتخاذ القرارات الصارمة، ولديهم قدرة كبيرة على التعامل مع المواقف المختلفة بحنكة وتأني، فهم عادة يملكون زمام الأمور.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.