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شكوى من تسريب للمياه بقرية في بني سويف وسحب عينة لتحليلها

كتب:

عمرو رجب
03:22 م | الأربعاء 19 مايو 2021
شكوى من تسريب للمياه بقرية في بني سويف وسحب عينة لتحليلها

تفقد اللواء حسام حموده، السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم، قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، لمعاينة شكوى بعض أهالي القرية من تسرب مياه محدود بأحد الشوارع، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة بحث الشكوى على الطبيعة، واصطحاب المختصين لدراسة الحلول العاجلة وسرعة تنفيذها، في إطار التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين وتلبية مطالبهم من خلال الإمكانات المتاحة أو الحلول غير التقليدية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة.

كما تفقد السكرتير العام المساعد ومرافقوه من شركة المياه والصرف والمختصون من الوحدة المحلية، الشارع محل الشكوى، وجرى أخذ عينة من المياه المتسربة، لتحليلها عن طريق معامل شركة المياه، وبناء على ذلك سيتم تحديد مصدر التسريب، وتكليف السكرتير العام المساعد لمسؤولي الوحدة المحلية باتخاذ اللازم لإعادة حركة السير بالشارع لطبيعتها، مشددا على سرعة تحديد مصدر التسريب لاتخاذ الإجراء الفني المطلوب، سواء كان التسريب مياه صرف أو مياه جوفية أو مياه شرب.

وأكد السكرتير العام المساعد خلال عرضه لتقرير المتابعة الميدانية، على الدكتور محمد هاني غنيم، أنّه جار استكمال مشروع الصرف الصحي بالقرية في غضون 10 أيام، وبعد ذلك سيتم تنفيذ الوصلات المنزلية من خلال المواطنين، لتشغيل ودخول المشروع الخدمة، لحل المشكلات التي تواجه القرية في هذا الشأن.

وكانت عزبة قمص التابعة لقرية تزمنت الشرقية بمحافظة بني سويف، شهدت تسريبا للمياه بأحد شوارع العزبة، وظهور آثار رشح ثم بقعة مياه بالشارع، دون معرفة مصدرها، ما تسبب في حالة من القلق خوفًا من تأثيرها على حالة المنازل.

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