«الديب» مسلسل للفنان ياسر جلال الجديد على watch it: مفاجأة

يستعد الفنان ياسر جلال لاسئتناف تصوير مسلسل جديد يحمل اسم «الديب»، من المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، بعد نجاحه في موسم رمضان 2021 من خلال مسلسل ضل راجل، أمام الفنانات نور ونيرمين الفقي ورنا رئيس.

مسلسل الديب لـ ياسر جلال يتكون من 8 حلقات

وعن تفاصيل مسلسل «الديب» المقرر عرضه على منصة watch it، قال الفنان ياسر جلال لـ«الوطن» إن المسلسل المرتقب عبارة عن 8 حلقات، وحدوتة جديدة جدًا وحالة مختلفة تمامًا وسيتسبب في رد فعل كبير جدًا، وسيكون مفاجأة كبيرة للمشاهدين، متابعًا: «صورنا منه أجزاء، وسيستكمل التصويره مجددًا، وهو عمل فني مبهر إن شاء الله مع المخرج أحمد نادر جلال».

وفيما يخص تجسيده شخص «مستذئب» كما حدث في الفيلم الأجنبي الشهير walf، رفض «جلال» الإفصاح عن تفاصيل الدور في الوقت الحالي خصوصًا وأن العمل برمته في إطار التحضير.

استئناف تصوير بقية المشاهد في مسلسل الديب

وعن رأيه في عرض الأعمال الفنية على منصات إلكترونية، قال ياسر جلال: «أمر جيد جدًا، وأتوجه بالتحية للقائمين على ذلك، منصة watch it منصة إلكترونية كبيرة جدًا أرجو الاهتمام بها؛ لأنها قد تكون مصدر دخل مهم جدًا وفي نفس الوقت يجب إثراءها بالأعمال الفنية الكثيرة والكبيرة، بخلاف أن فكرة عرض 8 حلقات على منصة إلكترونية يبعدك عن المط والتطويل».

وأوضح ياسر جلال أن سبب غيابه عن السينما هو انشغاله بالأعمال الدرامية: «مش قادر أعمل فيلم، بطلع من مسلسل أفكر في اللي بعد كده، ومحتاج للراحة لأن الشغل بقى صعب جدًا وعدد أيام التصوير مضغوط وساعات أكثر، والعمل الجديد الذي سيتم اختياره يحتاج مني لقراءة أعمال كثيرة والجلوس مع مخرجين حتى يتم اختيار المشروع المناسب».