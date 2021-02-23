تامر مرسي يطرح بوستر مسلسل «ضل راجل» لـ ياسر جلال

طرح المنتج تامر مرسي، بوستر مسلسل الفنان ياسر جلال الجديد «ضل راجل»، الذي من المقرر أن يعرض خلال شهر رمضان الكريم، عبر قنوات المتحدة.

علق «مرسي» على البوستر الذى نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «رمضان 2021 إن شاء الله».

مسلسل «ضل راجل»، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا سماحة، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة وكوكبة من النجوم، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج «سينرجي».

كما تجسد الفنانة «رباب ممتاز» دور شقيقة ياسر جلال داخل الحارة الشعبية، ودورها محوري وفقاً لأحداث العمل الذي انطلق تصويره داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

يعد مسلسل «ضل راجل» التعاون الثاني بين ياسر جلال ونور اللبنانية، بعد تعاونهما في مسلسل «رحيم»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2018، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وتألق ياسر جلال بمسلسل «الفتوة» في سباق دراما رمضان الماضي، والذي دارت أحداثه قبل 100 عام مضت داخل حي الجمالية، وشاركه البطولة كل من مي عمر، ونجلاء بدر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، وإنعام سالوسة، ومحمود حافظ، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خالد صالح، وهنادي مهنا، ومجدي فكري، وعادل الفأر، ومها نصار وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة «سينرجي».