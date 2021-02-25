ياسر جلال في دراما رمضان: تعددت الأدوار و«الدقن» واحدة

يشارك الفنان ياسر جلال، في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل «ضل راجل».

5 أعوام على أول بطولة مطلقة

وخلال الـ«بوستر» الأول الخاص بمسلسل «ضل راجل»، ظهر ياسر جلال بـ«لحية» وهو نفس «اللوك» الذي ظهر به منذ أول بطولة مطلقة له عام 2017، وعلى مدار السنوات الماضية، قدم ياسر جلال عدد من الأعمال الدرامية محتفظًا فيها بـ«دقنه» وشاربه مكتفيًا بإحداث بعض التغييرات الطفية في طريقة تهذيبهما.

ضل راجل

في عام 2021 يظهر ياسر جلال بـ«لحيته» في مسلسل «ضل راجل» بطولة الفنانة اللبانية نور، ونيرمين الفقي، ومحمود عبدالمغني، ورنا سماحة، وحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج شركة سينرجي.

الفتوة

في عام 2020 ظهر ياسر جلال بـ«لحية» خلال أحداث مسلسل «الفتوة» بطولة أحمد خليل، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، عايدة رياض، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

لمس أكتاف

عام 2019 ظهر ياسر جلال بـ«لحية» في مسلسل «لمس أكتاف» بطولة فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، لاعب كمال الأجسام كرم جابر، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

رحيم

عام 2018 وبـ«لحية» أيضًا قدم ياسر جلال مسلسل «رحيم» بطولة نور اللبنانية، محمد رياض، حسن حسني، دنيا عبدالعزيز، تأليف محمد إسماعيل أمين، إخراج محمد سلامة.

ظل الرئيس

عام 2017 قدم ياسر جلال أول بطولة له في عالم الدراما من خلال مسلسل «ظل الرئيس» بطولة هنا شيحة، علا غانم، عزت أبوعوف، دينا فؤاد، حنان سليمان، تأليف محمد إسماعيل أمين، إخراج أحمد سمير فرج.