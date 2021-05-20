المتهم بهتك عرض طفلين في مصر الجديدة: «كنت بضيع وقتي»

يعيش بمفرده في شقته الكائنة بشارع محمد عبيد، بمنطقة مصر الجديدة، يسيطر الملل على أغلب يومه، ولرغبته في إضاعة اليوم يجمع عددا من أطفال المنطقة بحجة عدم الجلوس بمفرده وتسليته، وفي أحد الأيام وسوس له الشيطان بهتك عرض طفلين في أثناء تواجدهما بالشقة، وهددهما في حالة إفصاح أي منهما عما حدث.

تحمل القضية رقم 4385 لسنة 2020 جنايات مصر الجديدة؛ إذ هنتك المتهم «عبدالرؤوف. ع. ع، 55 عاما، عامل بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، عرض طفلين لم يبلغا السادسة عشر أو الثامنة عشر، هما «محمد. ع. ال، ومصطفى. م. ف»، بغير قوة أو تهديد، وجردهما من ملابسهما، ولامسة أماكن عورتهما.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من «عبدالله. ال»، والد الطفل الأول المجني عليه، يفيد بأنه أبلغ من نجله بهتك المتهم عرضه، وكذا المجني عليه الآخر، بأن جردهما من ملابسهما، ولامس أماكن عورتهما.

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ المقدم من والد الطفل المجني عليه، وأعدت الأكمنة اللازمة لضبط المتهم، وألقي القبض عليه، وقدم للنيابة للتحقيق معه، واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وأحيل لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، التي أصدرت حكمها ضد المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه.