قريبا.. تجوّل بـ38 متحف ومقبرة فرعونية افتراضيا لشباب الدارسين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن عرض 38 زيارة افتراضية ثلاثية الأبعاد «3D» إلى مجموعة من أبرز المتاحف والمقابر الفرعونية المصرية قريبًا، لشباب الدارسين بالخارج، وأعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار.

وأكدت وزارة الهجرة أن وزارة السياحة والآثار تولت تصوير وإنتاج الزيارات الافتراضية باستخدام أحدث التقنيات، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لتعرض عبر منصات مركز وزارة الهجرة للحوار، ضمن الإستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين المصريين بالخارج.

وتهدف وزارتا السياحة والهجرة من وراء التعاون في إعداد مواد فيلمية بتقنيات متطورة إلى عرض التقدم في رعاية الآثار المصرية على الشباب المصريين الدارسين بالخارج بـ38 موقع مختلف، لمشاهدة الاكتشافات والمتاحف والمقابر من جميع الزوايا والجوانب، ومتابعة التفاصيل كأنهم في زيارة حقيقية إلى المواقع الأثرية، بهدف نشر الوعي والثقافة بأهمية ودور وعظمة التاريخ الفرعوني والآثار المصرية لدى الدارسين بالخارج.

كما يستعد مركز وزارة الهجرة للحوار لعرض الزيارات الافتراضية، قريبًا، ودعوة الدارسين بالخارج لزيارة المتاحف والمقابر الفرعونية المصرية، على أن يعلن فور نشرها عبر منصاته المختلفة.

ويعتبر مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدارسين بالخارج تم تدشينه في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج، وجاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة.

ويوفر المركز عضوية دائمة لجميع المصريين المتواجدين في الخارج بغرض الدراسة، وتعمل تلك العضوية كشرط رئيسي للاشتراك في الفعاليات الرقمية والواقعية مستقبلا، كما تضمن له المشاركة في الاجتماعات والمشاركات القيمة مع صناع القرار والخبراء المصريين بجميع أنحاء العالم.

كما يعمل المركز كحلقة وصل بين الدارسين بالخارج في نفس الدول عن طريق شبكات الأعضاء التي يمكن أن تعرّف الأعضاء على بعضهم البعض حسب اهتماماتهم الدراسية أو حسب أماكن إقامتهم الحالية.