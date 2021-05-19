تعاون بين جامعة بنها والاتصالات لتوفير فرص عمل وتدريب للخريجين

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، المهندس صلاح سليمان، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات، فرع المنوفية، التابع لوزارة الإتصالات، والمهندسة شيماء الشيخ، مسئول مركز الابداع التكنولجي ورياة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقال «الجيزاوي» إن اللقاء ناقش الفرص والمنح التدريبية والدعم المقدم من وزارة الاتصالات والهيئات المعنية، للطلاب ومشروعات التخرج والخريجين بجامعة بنها، كما ناقش اللقاء تفعيل بروتوكول إنشاء مركز التدريب والإبداع الرقمي، والذي سبق توقيعه بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في يناير الماضى.

وأكد رئيس الجامعة أن مركز الإبداع الرقمي، الذي يجري إنشاؤه بالجامعة، يأتي في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي، وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، فيما يسهم في إتاحة فرص عمل جديدة، وتنمية مهارات الشباب من طلبة وخريجي الجامعة ومحافظة القليوبية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قراراً بتعيين الدكتورة أمل محمد أحمد العسلي، الأستاذ بقسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطري، رئيساً لمجلس قسم أمراض ورعاية الأحياء المائية بالكلية.

كما أصدر «الجيزاوي» قراراً بتكليف الدكتور عمرو عبد الحميد العوامري، المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة ببنها، ومدير شبكة المعلومات الرقمية الداخلية بالجامعة، مديراً تنفيذياً لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية.