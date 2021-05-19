نهضة مصر للنشر تصدر «موسكو.. تل أبيب» للدكتور سامي عمارة

صدر عن دار نهضة مصر للنشر، كتاب «موسكو- تل أبيب» للكاتب الصحفي الدكتور سامي عمارة، الذي يتناول بالوثائق الرسمية الحقائق حول قيام دولة إسرائيل بمساعدات وجهود من الاتحاد السوفيتي، على النقيض من الشائع حول «وعد بلفور في 1917»، ومن المقرر تواجد الكتاب ضمن إصدارات الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، الذي تنطلق فعالياته في 30 يونيو المقبل.

وفي كلمة الناشر عن الكتاب قال: إن هذا الكتاب يعد خطوة على طريق إعادة قراءة التاريخ، من أجل تنشيط ذاكرة الزمان، وليس من أجل إصدارالأحكام لندرك حقيقة الأمور، ورغم إصرارنا على الإشارة إلى أن موسكو أخطأت في حق العرب «مرتين»، فلا بد من الاعتراف بأن العرب أخطئوا في حق أنفسهم عشرات المرات عبر «عبثية» الكثير من المعالجات السياسية التي أضاعت فرص «استعادة الحق» الواحدة تلو الأخرى.

الدكتور سامي عمارة، كاتب صحفي ومراسل تليفزيوني، حصل على الدكتوراه في اللغة الروسية والترجمة من جامعة «لينينجراد"، ويعد أحد أهم خبراء الشئون الروسية، امتدت بدايته في العمل بين القاهرة وموسكو بعد تخرجه في كلية الألسن، ثم تحوله لعالم الترجمة والصحافة، ليقدم للمكتبة العربية أكثر من 30 كتابًا في الثقافة والسياسة والتاريخ.

صدر له العديد من الإصدارات، نذكر منها: «صراع الثروة والسلطة - قريبًا من الكرملين من جورباتشوف إلى بوتين - القاهرة- موسكو وثائق وأسرار - بوتين من الشيشان إلى الكرملين - مائتا يوم في اللهيب - جمال عبد الناصر».

وأصدر الدكتور سامي عمارة في 2019، كتابه "القاهرة - موسكو.. وثائق وأسرار (1952 - 1986)» عن دار الشروق، ويتناول العلاقة بين القاهرة والاتحاد السوفيتي في فترة من أخطر مراحل التاريخ المصري المعاصر، مدعوما بوثائق وشهادات وصور تكشف كواليس من العلاقات المصرية الروسية، خلال الفترة ما بين عام 1952 وعام 1986.