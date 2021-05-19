إحالة 9 موظفين للتحقيق بسبب «التزويغ» من العمل بالمنيا

أمر العميد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، بإحالة 9 موظفين في مجلس قروي «البرجابة» للتحقيق، بسبب تركهم العمل في الأوقات الرسمية.

وقال رئيس الوحدة المحلية، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن قرار الإحالة جاء خلال جولة أجراها الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، داخل مجلس قروي «البرجابة»، بدائرة مركز المنيا.

وشدد «صلاح» على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى النظافة وإدخال معدات وأدوات جديدة، فضلاً عن تحسين مستوى أداء كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، لكي يشعر المواطن مدى اهتمام الدولة لتوفير حياة كريمة له.

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة لاستمرار حملات إزالة التعديات ورفع المخلفات الصلبة، وإزالة الإشغالات من الشوارع.

وواصلت الوحدات المحلية التسع جهودها في متابعة عدد من الخدمات العامة، حيث نفذت الوحدة المحلية لمدينة مغاغة حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات ورفع الاشغالات، حيث تم رفع 20 إزالة فورية لإشغالات من الشوارع، و تحرير 8 مخالفات لمنشآت ومحال تجارية لمخالفة تطبيق الإجراءات ومواعيد الغلق.

وفي مركز بني مزار تم تحرير 12 محضر مخالفة وغرامة فورية لأفراد لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة، وفي مركز العدوة تم توقيع 5 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة، كما حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي 5 مخالفات لأفراد ومنشآت لمخالفة الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وفي مركز سمالوط، تم تحرير محضرين لمنشآت مخالفة لمواعيد الغلق، وتوقيع 7 غرامات فورية، كما حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا 24 مخالفة لعدم إرتداء الكمامة، وفي ديرمواس تم تحرير 5 محاضر لمنشآت ومحال تجارية مخالفة لمواعيد الغلق، وتوقيع 4 غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة الواقية.