التضامن: الوضع مستقر بالحضانات.. ومتابعة دائمة للإجراءات الاحترازية

أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوضع مستقر بالحضانات، لافتا إلى أن الحضانات التي جرى إعادة فتحها، منذ يوليو الماضي، والتي تزيد عن 6 آلاف و800 حضانة، ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

متابعة يومية على الحضانات بالتنسيق مع مديري المديريات

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك متابعة بشكل يومي على الحضانات، بالتنسيق مع مديري المديريات ومديري إدارة الأسرة والطفولة، لمتابعة الشروط التي جرى وضعها لإعادة فتح الحضانات بمختلف المحافظات، والتي تتمثل في التزام العاملين بارتداء الكمامات، وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية، طبقًا لما ورد بالترخيص لـ50% فقط، حفاظًا على التباعد الاجتماعي، كما يتم التأكيد على التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

التنسيق لتطوير منهج الطفولة المبكرة

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، لتطوير منهج الطفولة المبكرة، بالتنسيق، حتى يتسق مع المنهج الذي جرى تطويره للمرحلة العمرية من 4 إلى سن 6 والتعليم الأساسي.

وأوضحت القباج، في بيان لها، أنه يتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تشمل جميع الحضانات، لافتة إلى أنه جرى البدء فى ميكنتها، ومساعدتها لتوافق معايير الجودة التي اعتمدتها وزارة التضامن مؤخرا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

عدد الأطفال المسجلين في الحضانات مليون طفل فقط

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات يبلغ 12 مليونا، إلا أن عدد الأطفال المسجلين في الحضانات مليون طفل فقط.

وأشارت القباج، إلى أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس في البدء في تنظيم عمل 25 ألف حضانة مرخصة وغير مرخصة، والعمل على تسهيل توفيق أوضاعها.